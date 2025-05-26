Алаудинов заявил о победе России в СВО

Военный рассказал, на чем теперь должны сконцентрироваться в стране

Командир "Ахмата" Апти Алаудинов заявил, что Россия уже добилась победы в СВО. По его словам, теперь перед страной и армией стоит новая амбициозная задача – обеспечить единство и готовность к будущим вызовам.

Генерал указал, что противник стремиться подчинить РФ себе, сделать подобными, но реализовать это никогда не получится.

"Война между нами не завершится до тех пор, пока либо мы их не победим, либо они нас не сломают", – написал он в соцсетях.

Алаудинов почеркнул, что считает Россию мощным государством, которое находится под божьей защитой. Поэтому не должно быть так, чтобы внутри страны были распри и недомолвки, поскольку они неугодны Богу.

Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что Владимир Путин жаждет подчинить себе всю Украину, но такую тактику он считает неправильной – по его мнению, в будущем это приведет только к краху России.