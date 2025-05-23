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Отставной американский подполковник Дэниел Дэвис двумя емкими фразами описал происходящее в зоне спецоперации. Он заявил, что ситуация в украинской армии находится на грани полного развала. Аналитик считает, что массовые отставки командиров – лишь верхушка айсберга, а настоящие проблемы кроются в низкой мотивации бойцов и растущем числе дезертиров.
Американец обратил внимание на то, что многие солдаты продолжают покидать позиции и прячутся, надеясь, что их не поймают на улице и не отправят обратно на фронт. Он подчеркнул, что это системное явление, которое говорит о глубоком кризисе внутри ВСУ.
"Там большие проблемы с тем, что отряды покидают поле боя. Они продолжают убегать и надеяться, что их не загребут на улице", – пояснил он.
Эксперт заметил, что на фоне таких обстоятельств Киев не может претендовать на лидерство ни в военном, ни в дипломатическом плане. Он призвал европейских политиков не тешить себя иллюзиями и не ожидать, что российская сторона пойдет на уступки под давлением пустых обвинений.
Как считает отставной офицер, наступает момент, когда военная система Украины может окончательно сломаться – признаки неминуемого "разлома" видны уже сейчас.
Напомним, ранее стало известно, почему на самом деле киевский режим не хочет идти на мир.
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