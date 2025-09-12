В Японии начал действовать новый порог цен на поставки нефти из РФ

Япония нанесла подлый удар по России
Фото: www.unsplash.com
Русофобские настроения в Стране восходящего солнца становятся генеральной линией

Японские власти продолжают действовать в антироссийском ключе. Так, 12 сентября в стране начал действовать новый порог цен на поставки "черного золота" из нашего государства.

В главном внешнеполитическом ведомстве Страны восходящего солнца сообщили, что изменения начинают действовать уже сегодня, в пятницу. Очередные ограничительные меры будут распространяться на контракты, заключенные после этой даты, а также на поставки с разгрузкой в японских портах после 17 октября.

Теперь максимальная стоимость сырой нефти из Российской Федерации установлена на уровне 47,6 доллара за баррель, тогда как ранее этот показатель составлял 60 долларов.

В документе уточняется, что к поставкам, отгруженным до 12 сентября и выгружаемым на японских землях не позднее 17 октября, а также к контрактам, заключенным до вступления новых правил в силу, продолжит применяться прежний ценовой лимит. Таким образом страна пытается насолить России и "обесценить" наши энергоресурсы.

К слову, ранее Токио принял другое жесткое решение по России.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
