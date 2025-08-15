Премьер Японии призвал "врезать" горькие уроки войны в сердце

Токио четко обозначил свою позицию

В день памяти окончания Второй мировой войны руководитель японского правительства Сигэру Исиба выступил с громким обращением. Высокопоставленный представитель Страны восходящего солнца подчеркнул важность "врезать раскаяние в сердце" и осознать трагических опыт прошлого.

Церемония прошла 15 августа в японской столице и была посвящена 80-летию заявления императора Хирохито о завершении самого кровавого конфликта за всю историю человечества.

Политик отметил, что с тех пор сменилось поколение, и большинство жителей страны уже не знает ужасов военного времени. Он подчеркнул, что его родное государство обязано не повторить ошибок прошлого и продолжить путь мирного развития, а также работать на укрепление стабильности в мировом пространстве.

Напомним, 15 августа 1945 года эта страна фактически признала поражение во Второй мировой, присоединившись к условиям Потсдамской декларации. Подписание официальной капитуляции Японии состоялось 2 сентября того же года.

