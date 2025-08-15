Премьер Японии призвал "врезать" горькие уроки войны в сердце

"Врезать раскаяние": в Японии выступили с громким заявлением
Фото: www.unsplash.com
Токио четко обозначил свою позицию

В день памяти окончания Второй мировой войны руководитель японского правительства Сигэру Исиба выступил с громким обращением. Высокопоставленный представитель Страны восходящего солнца подчеркнул важность "врезать раскаяние в сердце" и осознать трагических опыт прошлого.

Церемония прошла 15 августа в японской столице и была посвящена 80-летию заявления императора Хирохито о завершении самого кровавого конфликта за всю историю человечества.

Политик отметил, что с тех пор сменилось поколение, и большинство жителей страны уже не знает ужасов военного времени. Он подчеркнул, что его родное государство обязано не повторить ошибок прошлого и продолжить путь мирного развития, а также работать на укрепление стабильности в мировом пространстве.

Напомним, 15 августа 1945 года эта страна фактически признала поражение во Второй мировой, присоединившись к условиям Потсдамской декларации. Подписание официальной капитуляции Японии состоялось 2 сентября того же года.

К слову, ранее в Стране восходящего солнца подняли бунт из-за слов премьера о Курилах. Геополитические разборки вокруг островов не утихают.

Источник: Телеканал NHK ✓ Надежный источник
По теме

Трамп сделал несколько важных заявлений перед визитом Путина

Лидер оценил вероятность неблагоприятного исхода саммита

Администрация Трампа в бешенстве из-за поведения Ермака

Чиновник дискредитировал себя из-за сомнительных советов украинскому президенту

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей