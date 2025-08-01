Азербайджан начал менять названия российских городов в СМИ

В обеих странах призывают принять жесткие ответные меры

Азербайджан предъявил России новые претензии. В этот раз спорная ситуация возникла из-за использования названия "Степанакерт" в заголовки новости российских СМИ. МИД республики обратился к изданию ТАСС с требованием принести извинения и скорректировать надпись, иначе в противном случае против редакции будут приняты меры.

После обращения ведомства в ТАСС сменили "Степанакерт" на "Нагорный Карабах". Однако это азербайджанскую сторону не успокоило. Местные СМИ решили "отомстить" и с издевкой упоминать российские города по старым названиям. Например, в официальных сводках вместо Оренбурга фигурировал "Орынбор", Волгу заменили на "Итиль", Калининград на "Кенисберг", а также в одной из статей послали российское издание "вслед за русским кораблем".

Также некоторые азербайджанские журналисты выступили с призывом запретить российские СМИ в стране. По их словам, издание не проявляет уважения к Баку и за это должно последовать наказание.

Подобная реакция Азербайджана вызвала негодование в России. Некоторые военные блогеры выразили мнение, что республика полностью погрязла в русофобии, и это требует мер со стороны Москвы.

Ранее Захарова предупредила Баку и Ереван о последствиях сближения с НАТО.