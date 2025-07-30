В МИД напомнили, что сотрудничество с Западом приводит к плохим последствиям

Углубление отношений с НАТО, как правило, ничем хорошим не заканчивается. Об этом предупредила официальный представитель МИД Мария Захарова во время брифинга, обращаясь к Баку и Еревану. Она выразила надежду, что обе страны это прекрасно понимают.

Дипломат указала, что в любом месте, где растет влияние Североатлантического альянса, происходят насаждение конфронтации, рост военной напряженности, поэтому о понятиях мир и стабильность приходится забыть.

"Они хотят забрать ресурсы, стравить страны, поджечь это все и вести себя, как типичные колонизаторы, поработители и империалисты", – отметила Захарова.

Как известно, сейчас Азербайджан и Армения являются участниками официальной программы НАТО "Партнерство ради мира", которая подразумевает двустороннее сотрудничество между странами. Основная цель взаимодействия – обеспечить "укрепление мира, безопасности и стабильности в евроатлантическом регионе".

Ранее источники сообщили о возможных поставках азербайджанских снарядов на Украину. Указывается, что местные производства уже приступили к их сборке. Официального подтверждения информации не было.