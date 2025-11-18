Sohu: Путин жестко поставил Японию на место после громких слов о Курилах

Владимир Путин. Фото: пресс-служба Кремля/commons.wikimedia.org
Токио устроили дипломатическую "порку" за неосторожные высказывания

С момента вступления в должность новый премьер Японии Санаэ Такаити начала ввязываться в конфронтацию с Россией и Китаем. Резкие словам по поводу Курильских островов не прошли мимо Кремля – и менее чем через сутки президент России Владимир Путин нанес Такаити "мощный ответный удар", пишет Sohu.

Так, премьер Японии ранее объявила о планах Токио развернуть войска при попытке Пекина взять контроль над Тайванем. В ответ КНР обещала нанести Японии поражение. Последняя при этом не могла не упомянуть Россию.

В официальном Токио вновь начали заявлять о притязаниях на Курильские острова. Когда курирующий дела Окинавы и "северных территорий" министр Хитоси Кикавада позволил себе неосторожные высказывания по поводу Курил, Путин поставил на место оппонента. 

Так, в ответ МИД РФ объявил о бессрочном запрете на въезд в страну для 30 граждан Японии. Среди фигурантов списка, кроме официальных лиц, оказались культурные деятели, а также представители образовательной отрасли, с давних времен играющие ключевую роль в формировании антироссийской риторики с аналогичным общественным мнением.

"Ответ России оказался по времени удивительно точен – в момент обострения напряженности между дипломатиями Китая и Японии", – делает вывод автор материала.

Подробнее о скандале вокруг Кикавада ранее писало "Утро": японский министр подвергся критике за упоминание Курил в ходе рабочей поездки, показав пальцем на российские острова и заявив, что было бы грубо считать их "краем Японии". При этом японский чиновник назвал острова "самым близким местом к иностранному государству".


