ЕС обрубил сук, на котором сидел

Решение Евросоюза резко сократить закупки российской нефти вылилось в колоссальные финансовые потери – в попытке подорвать экономику нашей страны европейцы приняли ряд глупых с экономической точки зрения решений и пострадали сами.

По подсчетам аналитиков, основанным на данных Евростата, за последние четыре года экономика ЕС недосчиталась почти 300 миллиардов евро, и эта сумма продолжает расти.

Еще в конце 2025 года стало понятно, что Брюссель намерен пойти до конца в вопросе антироссийских санкций. Еврокомиссия планирует уже в начале 2026 года внести законодательную инициативу, которая полностью закроет для ЕС импорт нефти из России, окончательно перечеркнув прежние энергетические связи.

Между тем, всего несколько лет назад ситуация выглядела совершенно иначе. Россия была ключевым игроком на европейском нефтяном рынке, обеспечивая около четверти всех поставок. К 2025 году этот показатель обвалился до символических 2 процентов. Такой резкий разворот оказался болезненным прежде всего для самих европейцев.

Отказ от более доступного сырья привел к росту цен. В период с января по ноябрь 2025 года средняя стоимость барреля импортируемой нефти для стран ЕС достигла 65 евро. Для сравнения, в 2021 году за тот же баррель платили около 57 евро. Разница в 8 евро на каждом барреле вылилась в миллиарды дополнительных расходов.

Финансовые итоги выглядят удручающе. Только за неполный 2025 год упущенная выгода составила 22,7 миллиарда евро. За предыдущие три года, с 2022 по 2024, потери достигли почти 260 миллиардов. В сумме с начала действия антироссийских санкций страны Евросоюза переплатили около 283 миллиардов евро, фактически заплатив за политические решения из собственных карманов.

