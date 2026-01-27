MWM: рой "Гераней" уничтожил по спутниковой связи уникальный вертолет ВСУ

На Западе пришли в шок от уникальных возможностей новых "Гераней"
Фото: freepik.com (генерация ИИ)
Журналисты считают, что Украине будет крайне трудно найти замену Ми-24 после уничтожения

Российские БПЛА уничтожили два украинских вертолета – Ми-24, который является одним из самых ценных у ВСУ (Украине будет невероятно трудно его заменить), и многоцелевой Ми-8, используемый для поддержки "сверху". Об этом пишет Military Watch Magazine, выразив следующее предположение, озвученное ранее украинской стороной: БПЛА управлялись через спутниковую связь.

Западное издание обратило внимание на видеозапись ударной операции, опубликованную Минобороны: оператор "помогает инерциальным системам наведения" БПЛА.

Советник главы минобороны Украины Сергей Бескрестнов заявил, что поблизости не было других дронов, которые бы могли передавать команды при атаке – дроны управлялись вручную на малой высоте, чтобы оставаться вне поля зрения радаров – через Starlink, считает он.

В материале говорится, что БПЛА могли управляться через спутниковую связь, что позволяло бы дистанционно контролировать их в глубине зоны противника (вертолеты были атакованы у аэродрома Канатово в Кировоградской области).

Речь, считают журналисты, идет о революционных возможностях для России. Возможности наведения "Шахедов" существенно модернизированы. В 2025-м сообщалось, что они теперь могут поражать динамичные движущиеся цели вблизи линии фронта, а также вести ограниченный воздушный бой и боевые действия с использованием мин.

"Производственные мощности российского оборонного сектора значительно расширились с момента принятия этого типа дронов на вооружение в конце 2022 года. Увеличение количества также связано с улучшением возможностей целеуказания. Остается вероятность того, что только часть, предназначенных для нанесения глубоких ударов, оснащается спутниковыми каналами связи, в то время как дроны, предназначенные для поражения целей ближе к линии фронта, не оснащаются ими, чтобы избежать увеличения затрат на весь флот", – говорится в материале.

Источник: Military Watch Magazine ✓ Надежный источник

