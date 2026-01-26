Новая тактика России против "охотников за БПЛА" вызвала панику в Киеве

Фото: freepik.com
"Герани" уничтожили два вертолета ВСУ

Украинская сторона подтверждает потерю двух вертолетов, которые охотились за БПЛА. Новоиспеченный глава минобороны страны Сергей Бескрестнов сообщил, что две "Герани" ударили по Ми-24 и Ми-8 в Кировоградской области. РФ, заявляет он, впервые применила "Герани", управляемые операторами через Starlink . 

Рядом с "Геранями" не было ни одного дрона-ретранслятора. БПЛА смогли автоматически обнаружить цель, после этого оператор перевел управление в ручной режим.

Бескрестнов утверждает, что таким образом речь идет об автоматическом обнаружении цели с ручным наведением по радиоизображению. 

"Делаю вывод, что мы наблюдаем первое применение беспилотников "Шахед" ("Герань") со "Старлинком", – заявил он.

Дроны ВС России летели на небольшой высоте, и потому оказались незаметны для РЛС противника. Это и стало залогом успеха – два вертолета ВСУ, которые являются "охотниками за дронами", были уничтожены.

В Британии опубликовали новый план по Донбассу

Аналитики королевства внимательно следят за развитием событий

"Пора объединиться": Будапешт сделал громкое заявление об Украине

Власти страны подняли важный вопрос

Выбор читателей