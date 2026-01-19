Дандыкин рассказал, что РФ уничтожила в ходе ударов по грузу НАТО в Одессе

"Герани" атаковали площадки с контейнерами, прибывшие с Запада

"Герани" нанесли удар по ряду объектов ВСУ в Одесской области у порта Килии. По ряду данных, БПЛА атаковали площадки с контейнерами, которые находились на выгрузке для судов, а также по портовой инфраструктуре. Взрывы, передает aif.ru, слышали даже в Румынии, на противоположном берегу.

По словам военного эксперта Василия Дандыкина, РФ продолжает пресекать пути поставок военной помощи противнику в Одессу из ЕС. Прибывшие и разгруженные грузы оказываются под ударами дронов.

"Если было громко, то возможно два варианта: это было или топливо, или боеприпасы, боеголовки. Например, ракеты для HIMARS или другие ракеты западного производства", – полагает спикер.

Не исключено, что целью стали компоненты для "Фламинго". Их собирают на Украине из комплектующих, которые также поставляются западными странами.

Дандыкин напомнил, что удары наносились и по мостам, чтобы затруднить для Украины получение грузов наземным путем. ВСУ пытаются наводить понтоны – а затем снова сталкиваются с ударами.

Ранее сообщалось, что РФ нанесла массированный удар с применением высокоточного оружия. Урон был нанесен украинскому ВПК, а также критической инфраструктуре. Минобороны применило "Кинжалы", а также БПЛА дальнего действия.