Нарышкин: западные эксперты признали невозможность блокировать "Орешник"

На Западе с ужасом капитулировали перед мощнейшим русским оружием
Фото: www.unsplash.com
Сил для противостояния не существует

Глава российской СВР Сергей Нарышкин сообщил, что западные военные спецы пришли к выводу о своей технической беспомощности перед российским баллистическим комплексом "Орешник". Он отметил, что у западной военной коалиции на сегодняшний день отсутствуют средства, которые позволили бы эффективно нейтрализовать или заблокировать эту систему.

Главный российский разведчик ранее уже отмечал, что реакция в западных военных и политических кругах после применения комплекса по целям на землях Незалежной оказалась ошеломляющей. Теперь он подчеркнул, что и эксперты, и профильные специалисты фактически признали отсутствие у себя необходимых военных и технических возможностей для противодействия подобным системам.

Ранее главное оборонное ведомство нашей страны сообщало, что в начале года мощным ударом было выведено из строя важнейшее предприятие во Львове. Уточнялось, что объект занимался обслуживанием переданных всушникам западных боевых самолетов, а также производством ударных беспилотников, применявшихся для атак по российским гражданским объектам.

Ранее в США выступили с заявлением после переговоров с Москвой.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
