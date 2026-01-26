Аналитики королевства внимательно следят за развитием событий

В британских СМИ появился очередной вариант урегулирования ситуации вокруг Донбасса. Журнал Spectator выдвинул идею, согласно которой территориальный спор можно попытаться решить за счет полного вывода всех вооруженных сил из региона.

Авторы публикации рассуждают о том, что Донбасс мог бы быть преобразован сначала в демилитаризованную зону, а затем – в пространство со специальным экономическим режимом. По их версии, отказ от военного присутствия с обеих сторон и запуск свободной экономической модели позволили бы снизить напряженность и вывести конфликт в иную плоскость.

Тем временем, в Кремле ранее подчеркивали, что уход всушников с территории Донбасса является принципиальным условием для российской стороны. В то же время Владимир Зеленский накануне вновь заявил, что Киев не намерен менять свою линию и не рассматривает вариант вывода незалежных головорезов из региона.

