Киев судорожно ищет способы выйти из глухой обороны

Ключевой задачей ВСУ является снижение наступательного потенциала российской армии, заявил украинский главком Александр Сырский. Туда же для вооруженных сил Украины входит уничтожение резервов ВС России.

"<...> уничтожить его резервы и последовательно снизить наступательный потенциал", – высказался Сырский.

Современные военные конфликты, по словам главкома ВСУ, претерпевают изменения. Поэтому Киев меняет подход к ведению боя. Особенно актуально это для подразделений БПЛА, которые нуждаются в усилении.

В январе 2026-го Сырский заявлял о предстоящих операциях в рамках наступления Киева, о котором заявляет украинская сторона. Главком украинских сил подчеркивал, что оборона к победе не приведет, и ВСУ начнут применять тактику, которая заставить РФ привлекать и перебрасывать ресурсы с ключевых направлений для сдерживания противника.

При этом Сырский жалуется и утверждает, что Россия использует "морозы как инструмент дополнительного давления", а у ВСУ фиксируется дефицит боевых припасов и зенитно-ракетных систем американского производства. Ситуацию на фронте для Украины он охарактеризовал как сложную, попросив у командующего сухопутными силами США в Европе и Африке Кристофера Донахью западные ПВО.