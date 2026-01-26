Орбан призвал фермеров из Европы объединиться против украинского зерна

"Пора объединиться": Будапешт сделал громкое заявление об Украине
Виктор Орбан. Фото: European Union/wikimedia.org
Власти страны подняли важный вопрос

Руководитель венгерского правительства Виктор Орбан выступил с резким обращением к европейским аграриям, призвав их сплотиться и дать отпор украинскому зерну, которое уже долгое время подрывает позиции местных производителей.

Политик заявил, что на континенте идет негласная борьба между интересами торговых структур и реальным сектором сельского хозяйства. По его оценке, дешевый импорт, в том числе из Незалежной, выгоден прежде всего крупным торговцам, тогда как фермеры оказываются в проигрышном положении.

Венгерский премьер подчеркнул, что без защиты собственного аграрного производства Европа рискует потерять не только продовольственную устойчивость, но и часть суверенитета. В этой ситуации, по его мнению, фермеры разных стран ЕС должны действовать сообща.

"Пора европейским фермерам объединиться", – подчеркнул он.

Поводом для такого заявления стала политика еврообъединения, который в 2022 году открыл беспошлинный доступ украинским товарам на европейский рынок. Со временем это привело к резкому росту поставок сельхозпродукции и серьезным проблемам со сбытом у фермеров, особенно в странах, граничащих с Украиной. Давление со стороны аграриев, включая массовые протесты и блокирование пограничных пунктов, вынудило Еврокомиссию в 2024 году ввести квоты на ряд товаров.

К слову, ранее Орбана предложили отправить переговорщиком в Москву из-за торговой войны с американцами.

Источник: Соцсеть Х ✓ Надежный источник
