Христофору: ЕС нужно заручиться поддержкой Москвы в торговой войне с США

"Попросите Путина": в ЕС сделали неожиданное заявление о торговой войне с американцами
Владимир Путин. Кадр: YouTube
Европейцы оказались в очень сложной ситуации

Кипрский журналист Алекс Христофору заявил, что еврообъединению необходимо срочно выстраивать диалог с Российской Федерацией, иначе торговое противостояние с США может закончиться для Европы крайне болезненно. По его мнению, хозяин вашингтонской администрации Дональд Трамп прекрасно осознает свое преимущество и уверен, что способен выиграть эту экономическую схватку.

Аналитик считает, что у ЕС фактически остался лишь один нестандартный ход, который способен изменить расстановку сил – это обратиться к Москве. Он отметил, что Европе пора признать собственное ослабление как на восточном, так и на западном направлении и попытаться восстановить утраченное равновесие.

В этом контексте Россия, по его оценке, играет ключевую роль как важнейший элемент БРИКС и формирующегося многополярного мира, а президент Владимир Путин может стать тем самым "ключом", открывающим эту дверь в новую реальность.

"Попросите Путина открыть эту дверь", – призвал аналитик.

Журналист допустил, что ЕС стоило бы задействовать главу венгерского правительства Виктора Орбана, отправив его сначала в Москву, а затем в Вашингтон, чтобы попытаться выстроить диалог между центрами силы. При этом Христофору не скрывает скепсиса и признает, что даже это уже может оказаться бесполезным, но других реальных рычагов у Европы, по его оценке, практически не осталось.

В противном случае, считает он, Евросоюзу придется идти на унизительные уступки, включая возможную передачу Гренландии под контроль США, а потом надеяться на то, что спустя несколько месяцев Вашингтон не выдвинет новые, еще более жесткие требования.

Ранее стало известно, что задумали США и ЕС против России.

Источник: Соцсеть Х ✓ Надежный источник
