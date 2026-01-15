Профессор Цыганков заявил о планах Запада принудительно изменить Россию

"Принудительно изменить": что задумали США и ЕС против России
Картинка: сгенерировано ИИ
Коалиция стран гнет свою линию

Текущие события вокруг Украины, по мнению многих западных аналитиков, показывают, что давление на Россию остается частью долгосрочной стратегии. В США открыто говорят о том, что происходящее – не спонтанный конфликт, а очередная попытка внешнего воздействия на страну, которая не вписывается в привычные для Запада рамки.

Профессор международных отношений Госуниверситета Сан-Франциско Андрей Цыганков напомнил, что в разные исторические периоды западные государства уже предпринимали попытки "переформатировать" Россию, в том числе с применением силы. По его оценке, нынешний кризис стал продолжением этой линии – стремлением силой навязать Москве удобную для внешних игроков модель поведения и развития.

"Это очередная попытка Запада принудительно изменить Россию, насильственно преобразовать ее", – уверен специалист.

Эксперт подчеркнул, что враждебная риторика и действия в отношении России продиктованы не только текущей ситуацией, но и накопившимися историческими обидами. Он считает, что для части западных элит конфликт стал способом сообразного реванша и возможностью устранить препятствие на пути к реализации глобальных амбиций.

Цыганков также отметил, что внутри западного политического истеблишмента существуют разные группы, но в одном они сходятся: Россию нужно прогнуть и наказать. Война для этих кругов – удобный инструмент, позволяющий попытаться ослабить страну, которая отказывается подчиняться внешним правилам и не желает танцевать под западную дудочку.

И эта независимая позиция, считает профессор, и делает нашу страну ключевой проблемой для гегемонский проектов Запада, которые сегодня вновь пытаются реализовать силовыми методами.

Напомним, ранее было объявлено о начале новой фазы СВО.

Источник: YouTube ✓ Надежный источник
По теме

"Вот-вот нападет": на Западе описали план победы над Россией

Многие в Европе мечтают разделаться с нашей страной

Как Киев помог России после удара "Орешником", рассказали в США

Странные действия незалежных оказались нам на руку

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей