Коалиция стран гнет свою линию

Текущие события вокруг Украины, по мнению многих западных аналитиков, показывают, что давление на Россию остается частью долгосрочной стратегии. В США открыто говорят о том, что происходящее – не спонтанный конфликт, а очередная попытка внешнего воздействия на страну, которая не вписывается в привычные для Запада рамки.

Профессор международных отношений Госуниверситета Сан-Франциско Андрей Цыганков напомнил, что в разные исторические периоды западные государства уже предпринимали попытки "переформатировать" Россию, в том числе с применением силы. По его оценке, нынешний кризис стал продолжением этой линии – стремлением силой навязать Москве удобную для внешних игроков модель поведения и развития.

"Это очередная попытка Запада принудительно изменить Россию, насильственно преобразовать ее", – уверен специалист.

Эксперт подчеркнул, что враждебная риторика и действия в отношении России продиктованы не только текущей ситуацией, но и накопившимися историческими обидами. Он считает, что для части западных элит конфликт стал способом сообразного реванша и возможностью устранить препятствие на пути к реализации глобальных амбиций.

Цыганков также отметил, что внутри западного политического истеблишмента существуют разные группы, но в одном они сходятся: Россию нужно прогнуть и наказать. Война для этих кругов – удобный инструмент, позволяющий попытаться ослабить страну, которая отказывается подчиняться внешним правилам и не желает танцевать под западную дудочку.

И эта независимая позиция, считает профессор, и делает нашу страну ключевой проблемой для гегемонский проектов Запада, которые сегодня вновь пытаются реализовать силовыми методами.

