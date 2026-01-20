Глава Калининграда ответил экс-дипломату Литвы на угрозы устроить блокаду

Литовский дипломат получил звонкую оплеуху за угрозы в адрес Калининграда
Фото: commons.wikimedia.org
Глава города отреагировал одной легендарной фразой

Глава Калининграда Алексей Беспрозванных вспомнил фразу из исторического фильма "Александр Невский" Сергея Эйзенштейна. Таким образом он ответил на угрозы бывшего заместителя министра иностранных дел Литвы Дариуса Юргелявичуса, который сообщал, что у НАТО есть сценарий блокады города в случае конфликта с Россией.

В том самом интервью литовский дипломат отказался называть город Калининградом, объявив, что он якобы не имеет отношения к РФ. По словам Беспрозванных, Юргелявичус позволил себе необдуманное заявление.

Российская сторона неоднократно подчеркивала, что никому не угрожает, однако не станет оставлять без внимания действия, которые представляют потенциальную опасность для ее интересов. Москва при этом указывает на беспрецедентную активность НАТО у западных границ России.

Ранее военный эксперт Скотт Риттер заявил, что в случае попытки НАТО ударить по Калининградской области Россия уничтожит пункт командующего сухопутными силами альянса Кристофера Донахью, пообещавшего ранее отключить свет в Калининграде в случае конфликта.

Источник: Соцсети ✓ Надежный источник
По теме

Слышали даже в Румынии: ВС России уничтожили тайный груз НАТО в Одессе

"Герани" атаковали площадки с контейнерами, прибывшие с Запада

Куда полетит "Орешник" после удара во Львове: озвучены главные цели

У этого грозного оружия также есть и огромный психологический эффект, считает спикер

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей