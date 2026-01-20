Глава города отреагировал одной легендарной фразой

Глава Калининграда Алексей Беспрозванных вспомнил фразу из исторического фильма "Александр Невский" Сергея Эйзенштейна. Таким образом он ответил на угрозы бывшего заместителя министра иностранных дел Литвы Дариуса Юргелявичуса, который сообщал, что у НАТО есть сценарий блокады города в случае конфликта с Россией.

В том самом интервью литовский дипломат отказался называть город Калининградом, объявив, что он якобы не имеет отношения к РФ. По словам Беспрозванных, Юргелявичус позволил себе необдуманное заявление.

Российская сторона неоднократно подчеркивала, что никому не угрожает, однако не станет оставлять без внимания действия, которые представляют потенциальную опасность для ее интересов. Москва при этом указывает на беспрецедентную активность НАТО у западных границ России.

Ранее военный эксперт Скотт Риттер заявил, что в случае попытки НАТО ударить по Калининградской области Россия уничтожит пункт командующего сухопутными силами альянса Кристофера Донахью, пообещавшего ранее отключить свет в Калининграде в случае конфликта.