Кедми: Европа откатилась ко временам Второй мировой

Кедми: Европа откатилась ко временам Второй мировой
Фото: commons.wikimedia.org
Как и тогда, Старый свет не мог предположить, что его армии сотрут в пух и прах, считает политолог

Ситуация вокруг Украины близка к точке кипения. Специальная операция, напомнил политолог и бывший руководитель израильской спецслужбы "Натив" Яков Кедми, началась в рамках противодействия использования Украины в качестве тарана против России. Но сегодня это понимают в Штатах – и совершенно не принимают в Европе.

Старый свет, убежден политолог, не умеет извлекать выводы из собственных ошибок прошлого. В 2014 году авантюра Запада на майдане поменяла ход истории и заставила РФ вернуть Крым, чтобы не допустить его превращения в базу НАТО. И сегодня ситуация повторяется.

В России, добавил Кедми, есть другая армия, "о которой не говорят". Эти войска РФ выстроила на случай войны с НАТО, если ее принудят к таким действиям. Речь идет о совершенно иной организации, технике и вооружении.

Такой нежелательный конфликт, отметил политолог, будет сопровождаться применением оперативного-тактического ядерного оружия, которое уничтожит военный и политический потенциал Североатлантического альянса.

Европа, добавил Кедми, откатилась ко временам Второй мировой. Как и тогда, так и сейчас там никто не предполагает, что все армии разлетятся "в пух и прах". И о восстановлении военно-промышленного потенциала ЕС в таком случае не может быть и речи. А Штаты останутся в стороне от подобных действий, о чем уже публично объявляли.

"<...> либо Европа откажется от своей политики и заставит украинскую власть пойти на условия России, либо события могут пойти по другому сценарию", – добавил Кедми, указав, что РФ не отступит ни на миллиметр.

Ранее в Sohu рассказали, что будет в случае нападения НАТО на Калининград.

Источник: Военное дело
По теме

Зеленский рассказал, как его обидели в Белом доме

Бывший комик решил быть откровенным

Меткая фраза Путина поставила британскую прессу в неловкое положение

Слова российского лидера продолжают бурно обсуждать

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей