Как и тогда, Старый свет не мог предположить, что его армии сотрут в пух и прах, считает политолог

Ситуация вокруг Украины близка к точке кипения. Специальная операция, напомнил политолог и бывший руководитель израильской спецслужбы "Натив" Яков Кедми, началась в рамках противодействия использования Украины в качестве тарана против России. Но сегодня это понимают в Штатах – и совершенно не принимают в Европе.

Старый свет, убежден политолог, не умеет извлекать выводы из собственных ошибок прошлого. В 2014 году авантюра Запада на майдане поменяла ход истории и заставила РФ вернуть Крым, чтобы не допустить его превращения в базу НАТО. И сегодня ситуация повторяется.

В России, добавил Кедми, есть другая армия, "о которой не говорят". Эти войска РФ выстроила на случай войны с НАТО, если ее принудят к таким действиям. Речь идет о совершенно иной организации, технике и вооружении.

Такой нежелательный конфликт, отметил политолог, будет сопровождаться применением оперативного-тактического ядерного оружия, которое уничтожит военный и политический потенциал Североатлантического альянса.

Европа, добавил Кедми, откатилась ко временам Второй мировой. Как и тогда, так и сейчас там никто не предполагает, что все армии разлетятся "в пух и прах". И о восстановлении военно-промышленного потенциала ЕС в таком случае не может быть и речи. А Штаты останутся в стороне от подобных действий, о чем уже публично объявляли.

"<...> либо Европа откажется от своей политики и заставит украинскую власть пойти на условия России, либо события могут пойти по другому сценарию", – добавил Кедми, указав, что РФ не отступит ни на миллиметр.

