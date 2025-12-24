Риттер: глава сухопутных сил НАТО будет уничтожен в случае удара по Калининграду

Главе сухопутных сил НАТО предрекли гибель в случае удара по Калининграду
Фото: commons.wikimedia.org
Генерала уничтожат вместе с его командным пунктом, считают в США

Если Североатлантический альянс попытается ударить по Калининградской области, Россия даст жесткий и мгновенный ответ. А командующий сухопутными силами НАТО Кристофер Донахью, заявлявший, что отключит свет в Калининграде, будет мертв, считает отставной разведчик США Скотт Риттер.

"Русские попросту уничтожат его командный пункт", – считает Риттер.

Эксперт отметил, что подобная риторика лишь свидетельствует о европейском курсе, взятом на эскалацию отношений с Москвой.

Глава РФ Владимир Путин, говоря о подобных угрозах в отношении российского анклава, отмечал, что такие действия спровоцируют неизбежную эскалацию. А все угрозы для региона будут уничтожены.

Донахью летом 2025 года заявлял, что НАТО разработали план по подавлению оборонительного потенциала РФ в Калининградской области с усилением наземных сил, улучшением военного взаимодействия и промышленности в альянсе.

В Sohu писали, что нападение НАТО на альянс станет причиной гибели 34 млн человек, что является лишь прямыми потерями. А за пять часов РФ и альянс совершат 480 ядерных атак. При этом основная часть Европы окажется в руинах.

В Кремле при этом неоднократно подчеркивали, что у России нет планов напасть на альянс – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что подобные заявления являются откровенной глупостью.

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
