Дандыкин заявил, что США не ожидали такого количества потерь в Иране

"Все идет не по плану": огромным потерям США в Иране нашли объяснение
Дональд Трамп. Фото: whitehouse.gov
Ожидания Белого дома разбились о реальность

Атакой на иранский фрегат IRIS Dena американцы решили показать свою мощь и отыграться на корабле без относительной защиты. Пентагон наверняка наградил командира подводной лодки за такой "героизм", считает капитан I ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин.

Атака, добавил он, похожа на месть Штатов за гибель американских военных, которая произошла после ответа Ирана за начало бомбежек со стороны США и Израиля.

"Очевидно, все идет не по плану Вашингтона. Такого количества жертв среди своих солдат в Белом доме не ожидали", – считает Дандыкин.

Иранский крейсер, напомнил эксперт, шел с учений и находился в тот момент в международных водах. Технически засечь атаку при помощи оборудования было возможно, но, вероятно, атаки экипаж не ожидал.

Военное обоснование атаки вызывает вопросы. И глава Пентагона Пит Хегсет не стал утруждать себя необходимыми объяснениями. Он лишь заявил, что корабль "думал, что находится в безопасности в международных водах".

Впрочем, отмечает Дандыкин, после удара по иранской школе в Минабе, где жертвами стали более 100 учениц, последствия для США в регионе могут быть непредсказуемыми.

Корпус стражи исламской революции в ответ на удары США поражает военные объекты в Кувейте, Бахрейне и ОАЭ – по последним данным, значительный ущерб нанесен 20 американским военным объектам. 

В КСИР сообщали, что в районе Ормузского пролива утром поразили американский танкер. На юго-западе Ирана, по ряду данных, упал F-15 ВВС США, пилота смогли эвакуировать.

Источник: "Взгляд" ✓ Надежный источник
По теме

"Поставили крест": в США объявили Киеву дурные новости

Положение Незалежной резко ухудшилось из-за последних изменений на международной арене

Минтранс выступил с заявлением после атаки на российский СПГ-танкер

Москва обвинила ЕС в попустительстве

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей