Ожидания Белого дома разбились о реальность

Атакой на иранский фрегат IRIS Dena американцы решили показать свою мощь и отыграться на корабле без относительной защиты. Пентагон наверняка наградил командира подводной лодки за такой "героизм", считает капитан I ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин.

Атака, добавил он, похожа на месть Штатов за гибель американских военных, которая произошла после ответа Ирана за начало бомбежек со стороны США и Израиля.

"Очевидно, все идет не по плану Вашингтона. Такого количества жертв среди своих солдат в Белом доме не ожидали", – считает Дандыкин.

Иранский крейсер, напомнил эксперт, шел с учений и находился в тот момент в международных водах. Технически засечь атаку при помощи оборудования было возможно, но, вероятно, атаки экипаж не ожидал.

Военное обоснование атаки вызывает вопросы. И глава Пентагона Пит Хегсет не стал утруждать себя необходимыми объяснениями. Он лишь заявил, что корабль "думал, что находится в безопасности в международных водах".

Впрочем, отмечает Дандыкин, после удара по иранской школе в Минабе, где жертвами стали более 100 учениц, последствия для США в регионе могут быть непредсказуемыми.

Корпус стражи исламской революции в ответ на удары США поражает военные объекты в Кувейте, Бахрейне и ОАЭ – по последним данным, значительный ущерб нанесен 20 американским военным объектам.

В КСИР сообщали, что в районе Ормузского пролива утром поразили американский танкер. На юго-западе Ирана, по ряду данных, упал F-15 ВВС США, пилота смогли эвакуировать.