Кнутов рассказал о секретной разработке Ирана, полетевший в сторону баз США

Иран впервые атаковал базы США секретной суперракетой
Фото: Вахид Реза Алаи/farsnews.com/commons.wikimedia.org
Ее боевые характеристики должны быть выше, чем у гиперзвукового "Фаттаха-2"

Иран мог ударить по военным базам Штатов на Ближнем Востоке, используя секретную разработку. Таким образом военный эксперт Юрий Кнутов прокомментировал информацию о том, что Тегеран применил сверхтяжелую ракету нового поколения в операции против американских военных объектов в регионе. 

Точные характеристики ракеты неизвестны. Как отметил Кнутов, это могла быть "секретная разработка Ирана", о которой никто не был в курсе. Во время конфликта Тегеран продемонстрировал, полагает Кнутов, собственную разработку, таким образом испытав ее.

"Иран хотел посмотреть, как эта ракета будет преодолевать оборону США, и произвести определенное впечатление", – считает Кнутов.

Военный эксперт допускает, что это была ракета средней дальности с более продвинутыми в сравнении с "Фаттахом-2" характеристиками. У новой разработки, кажется, улучшены скоростные параметры, боевая часть также отличается большей мощностью. 

Американская ПВО не смогла распознать цель, хотя, вероятно, могла зафиксировать ее по размерам, скорости передвижения и траектории.

Кнутов также обратил внимание на запасы Пентагона в регионе: если Иран сосредоточил подземное производство ракет, запаса оружия у него может быть больше, чем у Израиля и у американцев.

Но и у последних собраны огромные силы. На кораблях американского флот – до 1 тысячи "Томагавков". Однако нельзя исключать, что Иран наверняка располагает целыми подземными городами для мирного населения. В запасах страны – от 2 до 4 тысяч баллистических ракет.

Источник: aif.ru ✓ Надежный источник
