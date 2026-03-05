Бородина обратилась к хейтерам в соцсетях: "Ваш буллинг переходит границы"

"Ваш буллинг переходит границы": Бородина резко ответила хейтерам в соцсетях
Фото: соцсети
Уже два года злые языки не могут успокоиться и оставить шутки про нее и супруга, сетует ведущая

Ксения Бородина решила ответить хейтерам, которые постоянно шутят над ней и ее супругом Николаем Сердюковым, живущим, по мнению части аудитории, свою лучшую жизнь на деньги обеспеченной жены.

Буллинг, говорит ведущая, переходит все границы. Ксения просит "отстать" от них – спустя почти два года многие до сих пор не могут угомониться.

Ксения предлагает уделять агрессивным фолловерам больше внимания своим семьям.

"Ваш буллинг уже переходит все границы разумного, в мире и так столько зла и ненависти, предательства, боли, что наша пара – это самое меньшее, что должно вас волновать <...>", – пишет она в социальных сетях.

Бородина задается вопросом: если тех так волнуют ее отношения с Колей, может быть, стоит задуматься о причинах пристального интереса к чужой жизни?

Не обошлось без шуток над Николаем и во время недавней подборки фото, которые выкладывала блогер из Монако. Многие принялись шутить, что "Коля хоть мир посмотрит, пока с Ксенией". 

