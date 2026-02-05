Муж Бородиной Сердюков отказался участвовать в реалити с Курбаном Омаровым

Блогер собрал вещи и уехал

Супруг Ксении Бородиной решил отказаться от участия в реалити "Мастер игры" – причиной стало появление бывшего возлюбленного Курбана Омарова на том же проекте. Как пишет Super, возлюбленный телеведущей покинул проект, даже не успев приступить к съемкам, которые проходят в Марокко.

Изначально блогер дал согласие на участие, прилетев в Марракеш. И там же Николай узнал, что среди участников будет Курбан. Тогда же, говорится в материале, он и решил улететь из Марокко. Сердюков с кем-то активно попереписывался в телефоне, а затем собрал чемоданы и уехал на минивэне.

Официальных подтверждений об отказе не было. Сам Сердюков также не давал никаких комментариев.

Ранее сообщалось, что Сердюков оказался в центре скандала после свадебного торжества – спустя несколько дней третий муж Ксении Бородиной заработал штрафов почти на 300 тыс. рублей, катаясь по Москве. Автомобиль был оформлен на Ксению.

Ранее Ксения Собчак заявила, что Бородина якобы уже стоит на пороге развода.