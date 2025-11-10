Собчак объявила о скором разводе Бородиной

А ведь телеведущая совсем недавно вышла замуж

Ксения Собчак неожиданно взбудоражила публику громким заявлением о личной жизни своей давней коллеги по "Дому-2" Ксении Бородиной. В новом выпуске своего шоу телеведущая с уверенностью заявила, что Бородина якобы стоит на пороге развода – прозвучало это так, будто решение уже принято и это лишь вопрос времени.

Поводом для откровений стало обсуждение с гостем программы, певцом Прохором Шаляпиным, темы отношений. Когда артист признался, что ему симпатична актриса Олеся Иванченко, Собчак внезапно вставила реплику: мол, Иванченко занята, зато вот Ксюша Бородина скоро разведется.

При этом в свойственной звезде манере Собчак даже не попыталась объяснить, откуда у нее подобная информация.

Напомним, этим летом Бородина вышла замуж за Николая Сердюкова – торжество прошло с размахом в подмосковной усадьбе Villa Michetti 23 июня. Свадьба, по слухам, обошлась примерно в десять миллионов рублей, а только на декор – огромные серебристые сферы и цветочные арки – ушло около трех миллионов. Бородина позже призналась, что все расходы взяла на себя, поскольку хотела, чтобы праздник прошел именно так, как она мечтала.

Однако после ее слов в Сети появились язвительные комментарии – многие назвали мужа телеведущей альфонсом. На фоне таких разговоров заявление Собчак прозвучало особенно любопытно.

Ни Бородина, ни Сердюков пока никак не прокомментировали скандальное заявление, а поклонникам остается лишь гадать, что ждет семейную лодку знаменитостей.

К слову, ранее телеведущую заподозрили в третьей беременности.