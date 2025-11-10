Собчак объявила о скором разводе Бородиной

Собчак поставила точку в семейной жизни Бородиной
Ксения Бородина. Фото: соцсети
А ведь телеведущая совсем недавно вышла замуж

Ксения Собчак неожиданно взбудоражила публику громким заявлением о личной жизни своей давней коллеги по "Дому-2" Ксении Бородиной. В новом выпуске своего шоу телеведущая с уверенностью заявила, что Бородина якобы стоит на пороге развода – прозвучало это так, будто решение уже принято и это лишь вопрос времени.

Поводом для откровений стало обсуждение с гостем программы, певцом Прохором Шаляпиным, темы отношений. Когда артист признался, что ему симпатична актриса Олеся Иванченко, Собчак внезапно вставила реплику: мол, Иванченко занята, зато вот Ксюша Бородина скоро разведется.

При этом в свойственной звезде манере Собчак даже не попыталась объяснить, откуда у нее подобная информация.

Напомним, этим летом Бородина вышла замуж за Николая Сердюкова – торжество прошло с размахом в подмосковной усадьбе Villa Michetti 23 июня. Свадьба, по слухам, обошлась примерно в десять миллионов рублей, а только на декор – огромные серебристые сферы и цветочные арки – ушло около трех миллионов. Бородина позже призналась, что все расходы взяла на себя, поскольку хотела, чтобы праздник прошел именно так, как она мечтала.

Однако после ее слов в Сети появились язвительные комментарии – многие назвали мужа телеведущей альфонсом. На фоне таких разговоров заявление Собчак прозвучало особенно любопытно.

Ни Бородина, ни Сердюков пока никак не прокомментировали скандальное заявление, а поклонникам остается лишь гадать, что ждет семейную лодку знаменитостей.

К слову, ранее телеведущую заподозрили в третьей беременности.

Источник: YouTube-канал "Осторожно, Собчак" ✓ Надежный источник
По теме

Лавров впал в немилость Путина? В Кремле ответили на неудобный вопрос

Западная пропаганда продолжает тиражировать слухи

Армия России обрушила групповые удары по украинскому ВПК

Ответом Москвы стало поражение предприятий ВПК противника

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей