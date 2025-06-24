Клятву жениха Бородиной на свадьбе назвали угрозой

У публики много вопросов к молодому человеку

Свадьба Ксении Бородиной с блогером Николаем Сердюковым, состоявшаяся 23 июня, сразу же вызвала бурную реакцию в Сети – и дело не только в стремительности событий. Одной из главных тем обсуждения стала странноватая свадебная клятва жениха, прозвучавшая, по мнению многих, не как романтичное обещание, а как угроза.

Во время церемонии мужчина заявил:

"Это последняя свадьба в твоей жизни. Я не отстану от тебя до тех пор, пока у нас не появятся дети".

Эти слова вызвали недоумение у публики, в соцсетях их назвали "зловещими" и "пугающими". По мнению журналистки Алены Мартыновой, такая клятва – вовсе не признание в любви, а демонстрация стремления к контролю. Она также напомнила, что ранее получала информацию о том, как Николай вмешивался в рабочие процессы Бородиной, устраивал сцены ревности во время съемок шоу "Натальная карта" и грубил окружающим.

"Короче, мерзкий тип. А Ксюху жалко", – прокомментировала ситуацию журналистка.

По ее словам, поведение парня уже сейчас вызывает опасения.

Стоит отметить, что у публики есть много вопросов к молодому человеку. Некоторые пишут, что за Сердюковым давно закрепилась репутация "альфонса" и он использует известность женщины для собственного продвижения. Поклонники телеведущей выражают тревогу, по их мнению, звезда оказалась в токсичных отношениях с человеком, склонным к агрессии и манипуляциям.

Многие предполагают, что такой стремительный брак может обернуться проблемами – особенно на фоне тревожных сигналов уже на старте отношений.

К слову, о своем беспокойстве из-за мужа телеведущей ранее заявила Виктория Боня.