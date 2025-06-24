Клятву жениха Бородиной на свадьбе назвали угрозой

Курс рубля
- ЦБ РФ выступил с важным объявлением о курсе доллара и евро
- Аналитик Антонов назвал предел падения рубля в 2024 году
- Что будет с долларом: бежать в обменники сломя голову рано
Свадьба Ксении Бородиной с блогером Николаем Сердюковым, состоявшаяся 23 июня, сразу же вызвала бурную реакцию в Сети – и дело не только в стремительности событий. Одной из главных тем обсуждения стала странноватая свадебная клятва жениха, прозвучавшая, по мнению многих, не как романтичное обещание, а как угроза.
Во время церемонии мужчина заявил:
"Это последняя свадьба в твоей жизни. Я не отстану от тебя до тех пор, пока у нас не появятся дети".
Эти слова вызвали недоумение у публики, в соцсетях их назвали "зловещими" и "пугающими". По мнению журналистки Алены Мартыновой, такая клятва – вовсе не признание в любви, а демонстрация стремления к контролю. Она также напомнила, что ранее получала информацию о том, как Николай вмешивался в рабочие процессы Бородиной, устраивал сцены ревности во время съемок шоу "Натальная карта" и грубил окружающим.
"Короче, мерзкий тип. А Ксюху жалко", – прокомментировала ситуацию журналистка.
По ее словам, поведение парня уже сейчас вызывает опасения.
Стоит отметить, что у публики есть много вопросов к молодому человеку. Некоторые пишут, что за Сердюковым давно закрепилась репутация "альфонса" и он использует известность женщины для собственного продвижения. Поклонники телеведущей выражают тревогу, по их мнению, звезда оказалась в токсичных отношениях с человеком, склонным к агрессии и манипуляциям.
Многие предполагают, что такой стремительный брак может обернуться проблемами – особенно на фоне тревожных сигналов уже на старте отношений.
К слову, о своем беспокойстве из-за мужа телеведущей ранее заявила Виктория Боня.
Американский лидер выступил с призывом
Конфликт грозит перерасти в глобальную войну