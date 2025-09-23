Поклонники заподозрили Бородину в третьей беременности

Курс рубля
Ксению Бородину подозревают в третьей беременности. После появления публикации на странице ее подруги Елены Бушиной у телеведущей заметили округлившийся живот. Теперь поклонники всерьез думают, что знаменитость может ожидать третьего ребенка от своего нового мужа Николая Сердюкова.
Сама Бородина признавалась, что не против пополнения в семействе и готова работать над этим со своим возлюбленным. Как известно, у нее есть двое дочерей от прошлых отношений, а у Николая – один ребенок. Тем не менее, возможность иметь общего наследника их очень воодушевляет.
На недавней публикации Бушиной в кадр неожиданно попала изменившаяся фигура ведущей. Можно было заметить, что области талии формы у Ксении стали более пышными – это спровоцировало домыслы публики о предполагаемой беременности.
Сама Бородина не комментировала слухи о возможном пополнении в семье, как и ее супруг.
