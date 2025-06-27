Эксперты оценили стоимость свадьбы Бородиной и Сердюкова

Эксперты оценили стоимость свадьбы Бородиной и Сердюкова
Фото: соцсети
Знаменитости пришлось серьезно раскошелиться

Ксения Бородина не стала особо экономить на своей третьей свадьбе – телеведущая заказала один из самых роскошных ресторанов, украсила все элитным декором и накормила гостей настоящими деликатесами. Эксперты оценили, во сколько знаменитости обошлось торжество.

По их словам, за три своих свадебных наряда Ксения отдала около 500 тысяч рублей. Самая дорогая площадка для мероприятий в Подмосковье обошлась ей примерно в 2 млн рублей. 

"Стоит отметить невероятно красивое оформление от топовых московских декораторов с роскошными серебряными сферами, которые отражали небо и белоснежные полы", – заявила специалист.

Для того, чтобы декорировать усадьбу, вероятно, ушло около трех суток, поэтому и аренда обошлась звезде в круглую сумму. За сами украшения она отдала около 3 млн рублей.

Поэтому, складывая все расходы, свадьба Бородиной и Сердюкова могла выйти в сумму в 5-9,5 млн рублей. Артисты, которые выступали на мероприятии, скорее всего, сделали подарок молодым, поэтому ведущая ни за что не платила.

Источник: Абзац

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