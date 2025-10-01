Марго рассказала, почему заблокирована у Бородиной

"Так разозлило": Марго пожаловалась на истерику Бородиной
Ксения Бородина. Фото: соцсети
Звезды повздорили

Набирающая популярность исполнительница Марго Овсянникова рассказала, почему оказалась в черном списке у коллеги по шоу-бизнесу Ксении Бородиной. По словам певицы, причина кроется в банальной зависти.

Артистка рассказала, как в определенный период ее популярность в соцсетях стремительно росла – ежедневно прибавлялось около 40 тысяч подписчиков. Этот факт, уверена звезда, сильно задел бывшую ведущую "Дома-2".

Девушка уверена, что коллега восприняла ее успех слишком болезненно. По ее мнению, телеведущая якобы задавалась вопросом, почему люди идут именно к Марго, а не к ней.

Исполнительница хита "Кукареку" добавила, что внезапная блокировка в Сети показалась ей странной. Она уверена: растущий интерес к ее персоне стал тем, что окончательно вывело соперницу из равновесия.

"По ее мнению, на меня не должны были подписываться эти люди, ее это так разозлило, что заблокировала", – объявила знаменитость.  

К слову, ранее недавно вышедшую замуж телеведущую заподозрили в третьей беременности. Звезда снова обрела счастье в личной жизни.

Источник: YouTube ✓ Надежный источник
