Бородина отказалась менять фамилию после свадьбы с Сердюковым

Знаменитость впервые поступила подобным образом

Третий брак Ксении Бородиной стал поводом для нарушения традиции – впервые за все время ведущая отказалась брать фамилию супруга. Согласно официальной документации, она до сих пор остается Ксенией Омаровой.

В последний раз знаменитость меняла фамилию в прошлом браке. Спустя время Ксения жаловалась, что возвращаться к Бородиной не планирует, поскольку это потребует от нее огромного количества бюрократических усилий – помимо смены всех документов, переоформлять придется и все ИП, реестры, банковские и прочие данные. Поэтому знаменитость решила этого избежать.

При этом, как отмечает женский журнал "Клео.ру", многие поклонники Бородиной благоприятно восприняли новость о ее отказе от фамилии Николая Сердюкова. Как известно, публика не особо верит в крепкость этого союза – некоторые дают отношениям год, другие полагают, что Ксения может продержаться с новым избранником не более трех лет.

Напомним, свадьба Бородиной и Сердюкова состоялась в конце июня. Сперва возлюбленные расписались в ЗАГСе и провели ужин со своими близкими, а после устроили пышное торжество с участием знаменитостей. По подсчетам экспертов, на вечеринку ведущая потратила несколько миллионов рублей.