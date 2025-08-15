Ксения Бородина получила главную роль в большом кино

Ксения Бородина. Фото: соцсети
Девушка пробует себя в роли актрисы

42-летняя звезда социальных сетей Ксения Бородина готовится к съемкам своего первого большого проекта в кинематографе. Она сыграет в комедийной киноленте с элементами фантастики под названием "За любовь". Девушка будет работать в паре с Алексеем Чадовым.

Фильм расскажет историю супругов, находящихся на грани расставания. Все меняется, когда они случайно находят загадочную бутылку, исполняющую любые тосты. Эта находка запускает цепь неожиданных событий, которые кардинально меняют их судьбу.

Для эффектной брюнетки эта роль станет новым витком в карьере. Она уже занимается с педагогами по актерскому мастерству и тщательно готовится к образу своей героини. Об этом сообщает женский журнал "Клео.ру".

Создатели картины обещают легкую и душевную историю о любви, трудных этапах в отношениях и возможности все начать сначала. Премьера должна вызвать живой интерес у публики – многим будет любопытно понаблюдать за шоувумен в роли актрисы.

К слову, ранее странная клятва жениха Бородиной перепугала фанатов.

Источник: StarHit ✓ Надежный источник
Выбор читателей