Елена Яковлева рассказала об увлечении живописью

"Больше не останавливаюсь": Елена Яковлева рассказала о новом увлечении
Елена Яковлева. Фото: Александр Савенков, Пресс-служба "Покровка.Театр"
Актриса оказалась талантливой художницей

Народная артистка России Елена Яковлева неожиданно раскрыла новый талант – актриса всерьез увлеклась живописью и впервые представила свои картины публике. Свой первый в жизни вернисаж она провела в фойе "Покровка. Театр" в день своего 65-летнего юбилея, 5 марта.

При этом знаменитость относится к своему новому увлечению с легкостью и не спешит называться художницей. Звезда считает себя скорее фантазеркой, которая просто любит выражать эмоции на холсте. Однако интерес к ее работам оказался настолько большим, что все картины были забронированы еще до официального открытия выставки.

В беседе с женским изданием "Клео.ру" артистка призналась, что рисовать начала совершенно случайно во время пандемии. Тогда у нее появилось больше свободного времени, и однажды в художественном магазине она увидела материалы для рисования. Любопытство взяло верх – Яковлева купила краски, кисти и холсты, решила попробовать и неожиданно увлеклась настолько, что теперь не может остановиться.

"Пришла домой, разложила, попробовала – и все, больше уже не останавливаюсь", – рассказала знаменитость.

Живопись стала для актрисы способом выплеснуть эмоции после сцены. Бывает, что после спектаклей она долго не может уснуть из-за пережитых впечатлений. Тогда актриса подходит к мольберту, и на пустом холсте постепенно начинают появляться новые образы.

За несколько лет у Яковлевой накопилось уже около 80 картин. Расставаться с ними ей непросто, но ради благого дела она решилась на выставку. Все средства от продажи работ направят в благотворительный фонд "Артист", который помогает ветеранам сцены.

