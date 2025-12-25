Супруга Минекаева рассказала, почему решилась на пластическую операцию

Актриса решила для себя, что ее нос был несовершенен

27-летняя Азиза, жена Рузиля Минекаева, призналась, что на ринопластику ее подтолкнули собственные переживания о форме носа. Супруга звезды "Слова пацана" рассказала об этом на одном публичном мероприятии.

Азиза не скрывает, что прежде выступала против подобных вмешательств – считала, что нужно сохранять себя в естестве. А затем вдруг решила для себя, что никогда не любила свой нос. При этом с самооценкой и самовосприятием было все в порядке – Азиза понимала, что красива.

"Но в какой то момент я решила это поменять. Это сделало меня абсолютно счастливой. По сути, ничего не поменялось. Просто я воплотила какую-то свою мечту и стала еще счастливее", – делится актриса.

Кстати, Азиза рассказывала, что из-за ринопластики находилась в ожидании общественной критики – мол, там ей скажут, что у нее и так было все в порядке с носом. А операцию выполнила на свои средства.

Пару лет назад Азизу травили в сети после успеха ее мужа. Любой пост после выхода "Слова пацана" привлекал внимание со шквалом хейта: ей доставалось за "взрослую" внешность, прическу и даже за возраст (она старше супруга на год).