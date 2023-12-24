Жену звезды "Слова пацана" затравили поклонницы актера

Жену звезды "Слова пацана" затравили поклонницы актера
Фото: социальные сети
Азизу Бекманову засыпали негативом юные фанатки ее ставшего популярным мужа

Рузиль Минекаев мгновенно стал знаменитым, едва только вышли первые серии прогремевшей криминальной драмы "Слово пацана. Кровь на асфальте". А вот жене Азизе слава актера обходится очень дорого.

Азиза Бекманова, супруга молодой звезды нашумевшего сериала, выдерживает ежедневно волны негатива от юных поклонниц мужа. Рузиль Минекаев стал любимцем зрителей с первых же серий фильма Жоры Крыжовникова. На его странице в соцсети число фолловеров мгновенно взлетело до миллиона, волна обожания от юных барышень затопила блог. А вот его жене так не повезло.

Азизе Бекмановой приходится туго: любой ее пост сопровождается шквалом хейта. Девушке достается за все: "взрослую" внешность, стрижку, разницу в возрасте с мужем (Азиля старше на год).

Фанатки Минекаева шипят, что Бекманова выглядит старше супруга и напоминает его мать. Некоторые уверены, что на волне популярности брак пары не выдержит и рухнет, а актер найдет себе красивую и юную жену, как полагается звезде. Впрочем, симпатизирующих Азизе тоже немало, ей желают терпения и сил пережить период "медных труб".

Рузиль Минекаев и Азиза Бекманова встретились еще в подростковом возрасте. У них растет сын Рэмиль. Азиза тоже актриса и вместе с Рузилем оканчивала Казанское театральное училище и ГИТИС.

Ранее мы писали, что актер и шоумен Тимур Батрутдинов рассказал о воспоминаниях из юности, на которые его навел сериал "Слово пацана".

Источник: Социальные сети ✓ Надежный источник
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