Жену звезды "Слова пацана" затравили поклонницы актера

Азизу Бекманову засыпали негативом юные фанатки ее ставшего популярным мужа

Рузиль Минекаев мгновенно стал знаменитым, едва только вышли первые серии прогремевшей криминальной драмы "Слово пацана. Кровь на асфальте". А вот жене Азизе слава актера обходится очень дорого.

Азиза Бекманова, супруга молодой звезды нашумевшего сериала, выдерживает ежедневно волны негатива от юных поклонниц мужа. Рузиль Минекаев стал любимцем зрителей с первых же серий фильма Жоры Крыжовникова. На его странице в соцсети число фолловеров мгновенно взлетело до миллиона, волна обожания от юных барышень затопила блог. А вот его жене так не повезло.

Азизе Бекмановой приходится туго: любой ее пост сопровождается шквалом хейта. Девушке достается за все: "взрослую" внешность, стрижку, разницу в возрасте с мужем (Азиля старше на год).

Фанатки Минекаева шипят, что Бекманова выглядит старше супруга и напоминает его мать. Некоторые уверены, что на волне популярности брак пары не выдержит и рухнет, а актер найдет себе красивую и юную жену, как полагается звезде. Впрочем, симпатизирующих Азизе тоже немало, ей желают терпения и сил пережить период "медных труб".

Рузиль Минекаев и Азиза Бекманова встретились еще в подростковом возрасте. У них растет сын Рэмиль. Азиза тоже актриса и вместе с Рузилем оканчивала Казанское театральное училище и ГИТИС.

Ранее мы писали, что актер и шоумен Тимур Батрутдинов рассказал о воспоминаниях из юности, на которые его навел сериал "Слово пацана".

