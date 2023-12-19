Автор книги "Слово пацана" раскрыл популярность самой скандальной фразы фильма

Автор книги "Слово пацана" раскрыл популярность самой скандальной фразы фильма
Роберт Гараев. Фото: Freepik
Он сравнил казанский феномен со "страшным Хогвартсом"

В последний месяц в интернете только и делают, что обсуждают нашумевший сериал "Слово пацана. Кровь на асфальте", снятый по одноименной книге, увидевшей свет еще в 2020 году. В то время никто и подумать не мог, что произведение обретет такую популярность. Сейчас подростки массово снимают клипы в стилистике сериала, копируют героев и используют в общении соответствующую лексику – так, особенно часто можно услышать жаргонное слово "чушпан". 

Писатель и журналист Роберт Гараев, чья книга легла в основу одноименного сериала, прокомментировал успех проекта и популярность вышеупомянутого слова.

По его мнению, это связано с тем, что зрителям интересно заглянуть в закрытый мир с собственными законами и кодексом поведения, о существовании которого они раньше могли только догадываться. Слова писателя приводит телеканал "360".

"Мир казанского феномена – это Хогвартс", – пояснил Гараев.

По его словам, в этом мире также есть четкие правила и практики выживания, неизвестные большинству, и людям становится любопытно заглянуть в эту неизвестную для них среду. Однако, в отличие от Гарри Поттера, в "Слове пацана" нет положительных персонажей, с которыми хотелось бы ассоциироваться. Та же история – с этим словом, значение которого многие не знают, однако примерно представляют, какой окрас оно имеет для большинства – и для той социальной среды, о которой повествует сам автор.

А актер Александр Манько, сыгравший в картине участкового, рассказал интернет-изданию "Подмосковье Сегодня", каким видит финал картины.

Ранее Лолита объяснила отказ смотреть "Слово пацана".

Источник: Forbes
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