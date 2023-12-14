Кушанашвили о нашумевшем кинохите "Слово пацана": "Это плохой сериал, убогий!"

Журналист назвал труд режиссера бестолковой работой и сказал, что опасается беспорядков в стране

Сериал Жоры Крыжовникова взорвал киноиндустрию. Его обсуждают даже те, кто не смотрел, а просмотревших миллионы. Многие в восторге от многосерийной криминальной драмы о жизни россиян в 1989 году, но есть и те, кому сериал не понравился. Один из таких – журналист Отар Кушанашвили.

Музыкальный критик и телеведущий сказал, что прервал просмотр на первых же тридцати минутах просмотре. Хотя ему нравится Иван Янковский как актер, к тому же Отар дружен с семьей Ивана. "Но сыграл актер в говне", считает колумнист.

"Это очень плохой сериал, убогий!" – твердо уверен критик.

Кушанашвили считает, что режиссер не сумел сделать главного, снимая фильм: донести до подростков, что парни в картине – не пример для подражания и вести себя, как они, нельзя. Кроме того, говорит критик, вряд ли кто-то считает мысль постановкщика, скорее молодежь, не умеющая отличать хорошее от плохого, начнет творить группировки, "как в кино".

По мнению ведущего, теперь мальчишки будут романтизировать кумиров и сам сериал и повторять за ними модель поведения. Кушанашвили уверен, что кинолента может вызвать беспредел в стране, и привел пример Иркутского инцидента, когда подростка зарезали только за то, что он был из другого района города.

Напомним, по данным проведенного социологами опроса более семидесяти процентов просмотревших фильм россиян не считают, что это романтизация бандитизма, и примерно столько же ждут второго сезона.

Ранее мы писали, что при съемках "Слова пацана" был допущен ряд киноляпов.

