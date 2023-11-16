"Очень страшно": бандиты убили занимавшего бизнесом родственника Захаровой

16 ноября в онлайн-кинотеатрах вышла очередная серия криминального фильма "Слово пацана. Кровь на асфальте". Он рассказывает об орудовавшей в 90-х шпане и их преступлениях. Корреспондент "Утро.ру" спросил популярную актрису театра и кино Елену Захарову, видела ли оно подобное в реальной жизни

Елена Захарова родилась в 1975 году, поэтому криминальные разборки 90-х не прошли мимо нее.

"Тогда на улицах встречала какие-то определенные типажи мужчин. Но я в эти образы не влюблялась, не романтизировала их – хотелось себе все-таки не бандита", – призналась актриса.

Но о творящемся тогда на улице она не знает не только из фильмов или сериалов. "В эти годы убили моего дальнего родственника, а у подруги моей мамы бандиты убили сына, – вспоминает Елена Захарова. – Они все занимались бизнесом, очень молодые ребята. И мне было очень страшно, конечно. Хотя тогда я была молодая, жила с родителями, и не понимала всего происходящего в полной мере".

"Будучи студенткой (Щукинского училища – прим. ред.), я с кем-то познакомилась, пошла в модное тогда казино "Метелица" и выиграла там 600 долларов, – призналась актриса. – Это был первый мой выигрыш, но я со всеми поделилась. А тех ребят больше не видела".

Напомним, все казино и игорные клубы в Москве закрылись летом 2009 года. Их владельцам было предложено обосноваться в новых игорных зонах страны - в Крыму, Алтайском, Краснодарском и Приморском краях, а также в Калининградской области.