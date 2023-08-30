Профессиональный игрок в казино: пасынок Джигарханяна раскрыл баснословный доход

Степан живет в США, где зарабатывает огромные деньги

Этим летом пасынка Армена Джигарханяна заметили в Москве на светском мероприятии. Журналисты успела расспросить Степана о многом, в том числе о его деятельности в США. Сын Татьяны Власовой охотно отвечал на вопросы прессы, даже рассказал, сколько он зарабатывает.

Мужчина занимается в Америке игорным бизнесом, называет себя профессиональным игроком. Степан похвалился: он выигрывает до 100 тысяч долларов за турнир (9,5 миллиона рублей), а проигрывает небольшие деньги, так как играет с умом. Мол, это дело вкуса и темперамента.

В США у Джигарханяна большой дом с бассейном. Степан любит плавать, и вообще – заниматься спортом. Он даже убрал уроки у чемпиона мира, гимнаста Виталия Щербо, который также однажды перебрался в Америку. Чтобы быть в форме, сын Татьяны Власовой питается органической едой, отказывается от сахара и хлеба.

Ранее пасынок Армена Джигарханяла ответил на вопрос о романе с Виталиной Цымбалюк-Романовской. По словам Степана, он никогда не общался с бывшей возлюбленной своего отчима, лишь видел ее на съемках телешоу. Подробнее об этом писало "Утро.ру".