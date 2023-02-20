Украинка Цымбалюк-Романовская высказалась о побеге из России

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Бывшая супруга Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская дала новое интервью. Пианистку спросили о личной жизни и о том, как она относится к политическим событиям – все же, в свое время она приехала в Москву из Киева, в котором родилась.
Ее родители умерли в прошлом году, еще до начала спецоперации. Поэтому она успела их похоронить. На Украине у нее остались тетя, дядя и другие родственники. Ее двоюродные сестры решили временно покинуть страну на фоне конфликта.
"Вообще с теми, кто меня поддерживал, я со всеми общаюсь и поддерживаем друг друга по-человечески. Мне кажется это нормально", поделилась она.
Она утверждает, что политические события их не разделили, поскольку в такой ситуации многое зависит от самих людей – если ей человек важен, то она постарается не терять его.
Уезжать из России она не намерена. Цымбалюк-Романовская напомнила, что приехала в страну из Украины 20 лет назад, успела тут ожиться, поэтому и причин уезжать она не видит.
"Я для себя не вижу обстоятельств, которые меня сейчас к чему-то принуждают. Саму ситуацию с Украиной я не обсуждаю, поскольку не все знаю", – рассказала пианистка.
При этом она отметила, что любые конфликты переживает очень тажело, но надеется, что в итоге все будут жить хорошо.
Ранее Виталина опубликовала откровенные фотографии, на которых предстала в роковом образе.
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