Пасынок Джигарханяна ответил на вопрос о романе с Цымбалюк-Романовской

Пасынок Джигарханяна ответил на вопрос о романе с Цымбалюк-Романовской
Фото: Феликс Грозданов / Утро.ру
Как относится Степан к киевской пианистке

Степан Джигарханян – пасынок актера Армена Джигарханяна – сейчас находится в Москве. Корреспондент "Утро.ру" встретился с ним на открытии модного дома Марии Бабкиной на Тверской.

В свое время Татьяна Власова планировала, что вместе с супругом Арменом Джигарханяном будут доживать в Америке. Но Степан Джигарханян рад, что этого не случилось в итоге. "Не факт, что Армен Борисович прожил бы там дольше, – полагает Степан Джигарханян. – Ведь актеру крайне важно внимание. Я не видел, что и как было у Армена Борисовича в то время, потому что мы не общались, но, судя по рассказам мамы, когда он прилетал в Штаты на лето, то очень скучал. Ходил по участку возле домика, заложив руки за спину, выезжал в супермаркет, а его там никто не узнавал, не просил автограф. А для актера это медленная смерть!"

Степан Джигарханян говорит, что родством с известным артистом никогда не кичился.

"Я почти полжизни провел в Америке, а там перед кем этим хвастаться?!" – улыбается он. 

При этом сам Степан никогда не хотел стать актером – по профессии он журналист-международник. "Как сказал Армен Борисович в одном из интервью, "Степан попал в театр случайно и случайно же оттуда ушел", – объяснился он. – Артистом я пробыл полтора сезона, и то это было на первых порах создания театра Джигарханяна, когда вся труппа была человек семь. А поскольку я хорошо пел, то меня взяли – там было много музыкальных спектаклей".

Фото: Феликс Грозданов / Утро.ру

Ответил пасынок Джигарханяна и на провокационный вопрос о возможности романа с бывшей женой отца – киевской пианисткой Виталиной Цымбалюк-Романовской. Она ведь точно известнее, успешнее и богаче Ольги Казаченко, с которой у Степана были отношения. "Нет, это невозможно, – поставил точку в данной теме Степан. – На богатство мне плевать, я сам неплохо в жизни устроен. Мы с Виталиной никогда даже не общались – только пару раз сталкивались на шоу. Мы с ней на разных полюсах, нет общих тем. Особо теплых чувств мы друг к другу не питаем, но и не плюем друг в друга. Мы же не дикие звери". 

Источник: "Утро.ру" ✓ Надежный источник
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