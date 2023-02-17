Цымбалюк-Романовская вывалила сочные груди перед любимым мужчиной

Знаменитость показала провокационное фото

Бывшая супруга Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская после череды скандалов старается не афишировать свою личную жизнь. Какие-то откровения изредка появляются на ее странице, однако о романах она не распространяется.

В основном свое свободное время пианистка посвящает работе и посещению светских театральных мероприятий, о которых рассказывает своим подписчикам. Изредка она говорит о покойном супруге и вспоминает о нем как о выдающемся артисте.

Тем не менее, недавно на странице Виталины появилась серия провокационных фотографий, на которых она предстала в откровенном виде перед любимым мужчиной – его она назвала старым другом, с которым поддерживает отношения последние десять лет. Как оказалось, он фотограф, поэтому решил снять Цымбалюк-Романовскую, подчеркнув все ее достоинства. К примеру, ноги в колготках, которые было видно из-за задравшейся юбки артистки.

Также были кадры, на которых пианистка предстала в одиночку. Она улыбаясь выставила в камеру глубокое декольте, оголив груди.

В комментариях народ написал, что после этой фотосессии им про ее отношения с фотографом "все понятно". В ответ Виталина заявила, что людей оказалось легко ввести в заблуждение.