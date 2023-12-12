Киноляпы в нашумевшей ленте "Слово пацана": пять грубых оплошностей

Киноляпы в нашумевшей ленте "Слово пацана": пять грубых оплошностей
Фото: кадр из сериала "Слово пацана" (2023)
Жившие в те годы легко нашли детали, нехарактерные для времени, в котором происходят события

Сериал "Слово пацана" набирает сумасшедшие рейтинги. О нем говорят даже те, кто не смотрел ни одной серии. Проект еще не завершен, но каждый эпизод сериала собирает все больше фанатов. Однако пока поклонники обсуждают сюжет и вспоминают молодость, скептики и просто внимательные зрители находят нестыковки.

Атмосферу тех времен создатели сериала воссоздали достаточно точно, что отмечают жившие в те годы россияне. Однако, как и в любой кинокартине, в сериале есть ляпы, легко отмечаемые современниками героев сюжета.

Так, например, те, кто постарше, вспоминают, что в те годы на дискотеках были в чести либо блатные песни, либо зарубежная попса – "Модерн токинг", АББА или "Депеш мод". Но никак не душещипательные "Белые розы" поп-группы "Ласковый май". Зрители 40+ уверяют, что ни слушать такое, ни танцевать под это не стал бы тогда никто.

Еще одна неточность – желто-белая "зебра". Дело в том, что такая расцветка введена в обиход только в 2014 году. Много десятилетий до этого пешеходный переход красили исключительно в белый цвет.

Кстати, о белом. Школьницы не носили светлые фартуки в будни, это была парадная форма, которую надевали только по праздникам или в дни официальных школьных событий. В обычное же время советские девочки носили строгие черные фартуки.

Создатели сериала забыли еще об одной характерной примете времени: в те годы химическая завивка была, как сказали бы сегодня, в тренде. И половина советских женщин ходила с кудрями и локонами. А в фильме такая прическа только у одной героини.

И, наконец, расцветка милицейских автомобилей, которой в 1989 году быть не могло. За год до этого министр внутренних дел запретил красить машины в желтый и синий, потому что желтая краска была в дефиците. С того времени транспорт правоохранительных органов – белый с синими полосами.

Впрочем, подобные признаки невнимательности можно при желании найти в любом фильме, если разбираться в вопросе. Как бы то ни было, фильм популярен и вряд ли его испортят мелкие недочеты.

Ранее мы писали про незамеченный в течение полувека киноляп в культовой комедии "Иван Васильевич меняет профессию".

Источник: Утро.ру ✓ Надежный источник
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