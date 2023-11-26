Незамеченный киноляп в культовой кинокомедии "Иван Васильевич меняет профессию"

Почти полвека никто не видел разницы между двумя эпизодами картины подряд

Советская комедия с фантастическим уклоном появилась на экранах ровно пятьдесят лет назад, в 1973 году. Сюжет о приключениях русского царя из 15 века и управдома из 20-го влюбил в себя миллионы советских кинозрителей. И только сейчас в картине внимательные фанаты нашли забавный ляп.

Леонид Гайдай собрал в фильме целый звездопад: там сыграли самые популярные тогда актеры. Юрий Яковлев исполнил роли царя и Бунши, Леонид Куравлев превратился в домушника-рецидивиста Жоржа Милославского, знаменитый Шурик из "Операции "Ы" и другие приключения Шурика" и "Кавказской пленниы" стал изобретателем-инженером, а Наталья Селезнева – его женой-актрисой Зиной. Мадам Буншу сыграла великолепная Наталья Крачковская, а разлучника Якина – Михаил Пуговкин.

Собственно, со сценой возвращения домой Зины и связан один из ляпов. Когда беспутная жена инженера приезжает домой, царь, ждущий возвращения Шурика из магазина, прячется за шторой. Вода в аквариуме в этот момент мутная и непрозрачная. А как только в кадре у аквариума показывается Зина, вода уже прозрачная и видны водоросли.

Впрочем, мелкие ошибки ничуть не испортили любимую миллионами россиян картину. Ставшую классикой комедии ленту полвека назад посмотрели свыше 60 миллионов зрителей, и большая часть отзывов как посмотревших, так и критиков была со знаком плюс.

Ранее мы писали, какую ошибку допустили при съемках фильма "Служебный роман".

