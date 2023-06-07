Киноляп в фильме "Москва слезам не верит" озадачил публику

Внимательные зрители заметили странный реквизит

Знаменитая советская кинолента "Москва слезам не верит" по праву считается одним из культовых произведений отечественного кинематографа. Режиссер Владимир Меньшов вместе со съемочной группой прорабатывал каждую деталь фильма. Однако наблюдательные зрители неожиданно обнаружили забавный киноляп.



Все помнят знаменитую сцену с ковром во время встречи главной героини Катерины со своим любовником Владимиром. Героиня, которую блистательно сыграла Вера Алентова, проводила время с любовником (Олегом Табаковым). Внезапно домой к Владимиру нагрянула теща.



В момент эмоциональных разборок Катерина стоит на фоне ковра с полосками, по тогдашней моде этот элемент декора висел на стене.





Спустя некоторое время главная героиня заводит отношения с Гошей, его роль сыграл Алексей Баталов. Мужчина приглашает свою возлюбленную на пикник в область. Там вместе со своими друзьями он готовит угощение на мангале. Катерина удобно разместилась в раскладном кресле и задремала. В какой-то момент Гоша решил накрыть ее пледом, который по непонятной причине оказался тем самым ковром со стены.





Зрители удивлены, что съемочная группа допустила такой киноляп. Впрочем, некоторые романтики предположили, что ковер мог быть прощальным подарком от любовника Володи.

