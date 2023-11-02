Что не так с руками Верочки в "Служебном романе": внимание на киноляп

Что не так с руками Верочки в "Служебном романе": внимание на киноляп
Фото: кадр из фильма "Служебный роман"
Внимательные зрители заметили этот просчет

Милую, веселую и кокетливую Верочку, секретаршу "мымры" Калугиной в "Служебном романе", помнят и любят многие поклонники фильма. Лия Ахеджакова блестяще справилась с ролью, сыграв главную модницу учреждения. Но не обошлось без ляпов и у этой героини.

Комедия о жизни работников обычного учреждения статистики появилась на экранах в 1977 году и мгновенно завоевала любовь миллионов россиян, став лидером проката сразу же.

Несложный, но полный эмоций и переживаний сюжет понравился всем. Робкий отец-одиночка, сыгранный Андреем Мягковым, попытался поухаживать за неприступной начальницей Людмилой Калугиной, чтобы получить должность начальника отдела. Через некоторое время Людмила Прокофьевна поддается на ухаживания и решает добавить себе немного женственности, для чего обращается за консультацией к своей яркой и модной помощнице.

В сцене разговора Калугиной и Верочки в кабинете ногти секретарши покрыты ярко-алым лаком, и это отчетливо видно. Когда в кабинет ворвалась комиссия с инвентаризацией и Верочке с начальницей пришлось перебраться в актовый зал, следующая же сцена показывает, что маникюра у секретарши вообще не видно. Исчезающий алый лак можно увидеть в первой серии на 72-й минуте киноленты.

Впрочем, любимая кинокомедия была и остается народным хитом, так что подобные мелочи ее ни капельки не портят. Да и вряд ли многие разглядывали руки девушки, когда на экране разыгрывались по-настоящему бурные страсти человеческих отношений.

Недавно мы писали, как Владимир Высоцкий спас фильм, протащив в него по блату свою знакомую.

Источник: Утро.ру ✓ Надежный источник
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