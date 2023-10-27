Два популярных российских актера появятся в американском фильме

Два популярных российских актера появятся в американском фильме
Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Артисты уже закончили съемки

Две звезды современного российского кино Юрий Борисов и Марк Эйдельштейн появятся в фильме американского режиссера Шона Бэйкера "Анора". Об этом сообщают зарубежные СМИ.

Юрий Борисов считается одним из самых перспективных молодых актеров в России. Его кинокарьера уже насчитывает порядка 50 работ, а его плодовитости может позавидовать даже популярный Александр Петров. С момента появления артиста в сериале "Ольга" он буквально стал нарасхват: каждый год у него стало выходить по 3-5 проектов, а в 2021-ом году он принял участие в рекордных для себя девяти картинах. 

Артист удостоен в России многих наград, в том числе "Актер года", "Лучший актер" и "Лучшая мужская роль". 

Марк Эйдельштейн тоже является восходящей молодой звездой, но пока с меньшими заслугами, чем у Борисова. Он учился в Школе-студии МХАТ. Дебют в кино у парня состоялся только в 2020-ом году, но за это время артист успел посотрудничать с Натальей Кончаловской и сняться в сериале "Монастырь".

Фото: соцсети

О чем будет повествовать картина американского режиссера "Анора" не сообщается. Известно, что права на ее показ приобрела компания FilmNation Entertainment. Борисов и Эдельнштейн попали в проект от американской компании Stride Management. Фильм уже снят и находится на стадии постпродакшена. Вероятнее всего, в России его не покажут.

Источник: Variety

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