Грубый киноляп в фильме "Покровские ворота" нашли внимательные зрители

Внешний вид Костика, гуляющего с девушкой, коренным образом изменяется за пару секунд

Лирическая комедия Михаила Козакова появилась в 1982 году. В феврале 1983-го состоялась телепремьера ленты. Несколько ляпов в ней заметили уже гораздо позже выхода фильма на широкие экраны.



Постановщик долго искал исполнителя роли Костика, перебрав почти два десятка кандидатов. И когда он уже отчаялся, жена режиссера предложила попробовать молодого артиста Олега Меньшикова, увиденного ею в киноленте "Родня" Никиты Михалкова. После пятиминутной пробы актер был утвержден, и вскоре благодаря выходу фильма проснулся знаменитым.

Действие фильма происходит в коммуналке у Покровских ворот, где живут главные герои, в том числе и аспирант Костик. Дружба, вражда, помощь, поиски счастья – картина отражает срез тогдашней жизни москвичей.

Вся команда уделяла много времени работе над картиной, но все же не доглядела. На 18-й минуте во второй серии нарядный Костик явился на свидание к столичной девице в темном пиджаке с манжетами и белым вязаным воротом. Через пару секунд аспирант, воркующий со спутницей, оказался одет уже в обычный пиджак и галстук, которого в предыдущем кадре не было.

Подобные несостыковки со временем находят во многих картинах, в том числе и современных. Этот обнаружили внимательные зрители и опубликовали в Сети.

Ранее Утро.ру писало о смерти одного из актеров двухсерийного киношедевра "Покровские ворота" Михаила Бычкова.

