В фильме "Гардемарины, вперед!" нашли непростительный ляп

Никто не замечал его много лет

Легендарный российский сериал "Гардемарины, вперед!" вышел на экраны в 1987 году и сразу покорил сердца миллионов зрителей. Картина повествует о курсантах навигацкой школы, жизнь которых полна приключений и перипетий.

После выхода фильма "Гардемарины, вперед!" спустя время в российском кинематографе вышло продолжение легендарной картины, но повторить успех дебюта киноленты было уже невозможно. Ожидается, что в скором времени выйдет еще одно продолжение киноленты, героями которой станут уже дети прославленных актеров, сыгравших в первом фильме.

Казалось бы, картина безупречна, а ее славу и успех пытаются повторить режиссеры из года в год. Но спустя годы зрители разглядели ляп в фильме "Гардемарины, вперед!". Ляп, причем повторяющийся, нашли в сценах с изображением любовной линии Алеши Корсака и Софьи.

Это можно заметить в тот момент, когда Корсак в образе Аннушки познакомился в монастыре с богатой дворянкой Софьей Зотовой. Ее в тот момент готовят к постригу, но она против и не желает такой судьбы. В итоге "Аннушка" и Софья тайно бегут из монастыря. Корсак в тот момент уже тайно влюблен в свою спутницу, но не признается.

Зрители удивились, как Софья могла не разглядеть в своем спутнике мужчину, ведь на его лице была щетина. Ее было не скрыть никаким гримом, и это было очевидно.

