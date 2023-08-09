Александр Ковтунец рассказал о развитии кино и семейных ценностях

Режиссер активно занимается просветительской деятельностью

Знаменитый актер и кинорежиссер Александр Ковтунец обратил внимание на очень важную проблему. Сегодня жители нашей страны столкнулись с нехваткой смыслов – кинематограф в последнее время практически не решает эту проблему. При этом для человека очень важно опираться на общие принципы нравственности и морали на своем жизненном пути.

Ковтунец старается внести свою лепту в развитие кино и поддержку традиционных семейных ценностей. Для подрастающего поколения особенно важно иметь пример для подражания.

Как сообщают журналисты "Пятого канала", в рамках соответствующей просветительской деятельности режиссер организовал международный кинофестиваль "В кругу семьи".


Источник: Пятый канал ✓ Надежный источник
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