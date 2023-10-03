Скрывали полвека: всплыл грандиозный обман фильма "Ирония судьбы"

Как актеры и создатели картины надурили зрителей

Фильм "Ирония судьбы" уже долгие годы является неотъемлемым атрибутом Нового года для многих российских семей. Вряд ли сегодня в нашей стране можно найти человека, который ни разу не смотрел эту картину во время приготовления блюд для праздничного стола или поедания салатов. Эту легендарную историю с запоминающимися героями любят миллионы зрителей, но мало кто знает о грандиозном обмане, который она в себе таит.

На экранах между звездами "Иронии судьбы" царила настоящая романтика и химия. Поэтому многие зрители не сомневались, что актеры испытывали друг к другу теплые чувства и в жизни. Однако, как выяснилось, на съемочной площадке царила совсем другая атмосфера.

Оказалось, что исполнители главных ролей, Барбара Брыльска и Юрий Яковлев, на дух не переносили друг друга в реальной жизни. Коллеги наотрез отказывались находиться рядом и старались не пересекаться, пока камеры были выключены. Поэтому создателям картины пришлось пойти на ложь и уловки, чтобы сотворить для публики новогоднюю сказку о любви.

Брыльска не скрывала, что мужчины, подобные партнеру, вызывают у нее отвращение. Более того, актриса не хотела целовать коллегу в губы даже ради удачного кадра. В результате съемочная команда была вынуждена изощряться и подбирать подходящий ракурс, чтобы зрители не сомневались, что герои слились в поцелуе. Эту правду от поклонников фильма скрывали полвека.

Ранее "Утро.ру" писали о том, что Брыльска высказалась об оскорблениях Талызиной в свой адрес.